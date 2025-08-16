پاکستان میں سیلاب، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وزیراعظم شہباز شریف سے اظہار ہمدردی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے شدید اور تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور متعدد افراد کے زخمی ہونے پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے نام پیغام میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔
صدر پزشکیان نے اپنے پیغام میں وزیراعظم پاکستان، حکومت اور پاکستانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس دکھ کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے۔
انہوں نے اس قدرتی آفت میں متاثر ہونے والوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ ایران ہر ممکن انسانی اور امدادی تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ متاثرین کے دکھوں میں کمی لائی جاسکے۔
