نتن یاہو اسرائیل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، سابق اسرائیلی فوجی چیف کا انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج کے سابق چیف آف اسٹاف گادی آیزنکوت نے وزیر اعظم نتن یاہو کی قیادت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پالیسی اور طرز عمل اسرائیل کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔
آیزنکوت نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ سات اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک 680 دن سے زیادہ گزرچکے ہیں لیکن اس کے باوجود اسرائیلی فوج اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔
ان کے مطابق، اسرائیلی فوجی اب بھی حماس کی سرنگوں میں جانیں گنوا رہے ہیں جبکہ غزہ کی جنگ کے اہداف نامکمل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نتن یاہو کے اندر قیادت اور ذمہ داری کا فقدان ہے۔ وہ مشکل فیصلوں سے گریز کرتے ہیں اور ذاتی و سیاسی مصلحتوں کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی روش اسرائیل کو نابودی کی طرف دھکیل رہی ہے۔
سابق فوجی چیف نے صیہونی عوام سے اتوار کو ہونے والے وسیع عوامی ہڑتال میں بھرپور شرکت کی اپیل کی اور کہا کہ میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں جو اسرائیلی اور یہودی اخلاقی اقدار پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ لاپتہ فوجیوں کے اہل خانہ کے احتجاج میں شامل ہوں اور اپنی آواز حکومت تک پہنچائیں کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔
