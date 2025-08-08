غزہ پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، فلسطینی مقاومتی گروہوں کا نتن یاہو کو پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے صہیونی وزیراعظم نتن یاہو کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کے بیانات پر مشترکہ طور پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔
مقاومتی گروہوں کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کے دعوے صہیونی حکومت کی سیاسی اور میدان جنگ میں بدترین شکست کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ دو سال کی جنگ کے باوجود وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔
مقاومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ ایک خالی علاقہ نہیں بلکہ شہداء اور مجاہدین کی مقدس زمین ہے، جسے کسی بھی صورت میں خالی سمجھ کر قبضہ کرنے کی کوشش ایک سنگین غلطی ہوگی۔ ایسے کسی بھی اقدام سے نیا بحران جنم لے گا اور جو اس میں آگے بڑھے گا اسے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
مزاحمتی گروہوں نے مزید واضح کیا کہ غزہ نہ تو تل ابیب کے زیر انتظام آئے گا اور نہ ہی کسی دوسرے غیر ملکی دارالحکومت کے زیر کنٹرول ہوگا بلکہ اسے وہاں کے مقاومتی عوام کی مرضی اور ارادے کے مطابق چلایا جائے گا۔
مقاومتی تنظیمیں متحد ہیں اور ہر قسم کے قبضے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ عسکری کارروائی کے ذریعے اپنے یرغمالیوں کی رہائی کا خواب دیکھنا غلط فہمی ہے، کیونکہ قیدی صرف مذاکرات اور بھاری قیمت کی ادائیگی کے ذریعے ہی آزاد ہوسکیں گے۔
