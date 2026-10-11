قطر، ایران کے ساتھ واضح تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سابق وزیراعظم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قطر کے سابق وزیراعظم حمد بن جاسم نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ امن اور واضح تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خلیج فارس تعاون کونسل کو اس وقت کئی دشمنانہ منصوبوں اور سازشوں کا سامنا ہے۔ ان سازشوں کا مقصد کونسل کے مفادات کو نقصان پہنچانا، اس کے وسائل کو کمزور کرنا اور بعض رکن ممالک پر سیاسی و اقتصادی بالادستی قائم کرنا ہے۔
یمن کی مسلح افواج کے سعودی عرب پر حملوں کے ردعمل میں قطر کے سابق وزیراعظم نے کہا کہ یمن کے معاملے میں سعودی عرب کا عملی اور فیصلہ کن ساتھ دینا چاہیے۔
انہوں نے دعوی کیا کہ سعودی عرب کو لاحق مسلسل خطرہ یمن کے اندر سے نہیں بلکہ اس کی منصوبہ بندی اور نگرانی یمن سے باہر کی جا رہی ہے۔
حمد بن جاسم نے خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر عملی اتحاد کا مظاہرہ کریں۔
انہوں نے سعودی عرب کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کونسل کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا استحکام اور طاقت، موجودہ اختلافات سے قطع نظر، تمام رکن ممالک کی طاقت ہے۔
ان کے مطابق، بحران سے نکلنے کے لیے خلیج فارس تعاون کونسل کے ممالک کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور متحد ہو کر اقدامات کرنے چاہییں۔
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