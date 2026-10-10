منشیات کا استعمال اور گولہ بارود چوری، اسرائیلی فوجی پر فرد جرم عائد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوجی استغاثہ نے رافائل شیمش نامی فوجی اہلکار کے خلاف فرد جرم دائر کی ہے۔ اہلکار پر مقبوضہ علاقے عتلیت میں بحری یونٹ شایتت 13 کے اڈے کے سکیورٹی شعبے سے اسلحہ چوری کرنے، اسے فروخت کرنے اور منشیات استعمال کرنے کا الزام ہے۔
اسرائیلی استغاثہ نے مقدمے کی عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک ملزم کو حراست میں رکھنے کی درخواست کی، جس پر فوجی عدالت نے اس کی حراست میں 21 اکتوبر 2026 تک توسیع کردی۔
رپورٹ کے مطابق، شیمش نے ستمبر 2026 میں مذکورہ فوجی اڈے پر پہنچ کر ایم 4 رائفل کی تین بندوقیں، ان کے میگزین اور متعلقہ گولہ بارود چوری کیا۔ ایم 4، ایم 16 رائفل کا جدید ماڈل ہے۔
اسرائیلی فوجی اڈوں سے اسلحے اور گولہ بارود کی چوری اور ان کی فروخت کے واقعات پہلی مرتبہ سامنے نہیں آئے، بلکہ یہ معاملہ اسرائیلی فوجی اہلکاروں میں ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔
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