محسن رضائی کا امریکہ کو انتباہ: ایران سے تاریخی شکستوں کی تکرار کے لیے تیار رہیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ تاریخ کا حوالہ دیتا ہے تو اسے ایران کے ہاتھوں ماضی کی شکستوں کی تکرار کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔
محسن رضائی نے کہا کہ ایران کے مقابلے میں شکست اور تذلیل کے بعد اگر امریکی حکام تہذیبی جنگ کا بیانیہ تشکیل دینے کے لیے ایتھنز کا رخ کرتے ہیں تو انہیں تاریخ کے ایک اور اہم باب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔
انہوں نے ساسانی بادشاہ شاپور اول کے ہاتھوں رومی شہنشاہ کی شکست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو فریق تاریخ کو درمیان میں لاتا ہے، اسے اس کی تکرار کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔
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