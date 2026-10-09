ایران_ترکمانستان کے صدور کی ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمداف نے دولتِ مشترکہ کے رکن ممالک کے سربراہان کے اجلاس اور بحیرۂ خزر سے متعلق ماحولیاتی اجلاس کے موقع پر ملاقات اور تبادلۂ خیال کیا۔
اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کی تازہ ترین صورتِ حال کا جائزہ لیتے ہوئے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی سمیت مختلف شعبوں میں تہران اور عشق آباد کے تعلقات کو فروغ دینے اور مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
ایران_ترکمانستان کے صدور نے مشترکہ تعاون کی سطح کو بہتر بنانے کے لیے موجود وسیع امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، طے پانے والے منصوبوں پر عمل درآمد کی پیروی اور اس عمل کو تیز کرنے، نیز دوطرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے باہمی مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
اس ملاقات میں علاقائی تعاون اور بحیرۂ خزر سے متعلق امور بھی زیرِ بحث آئے۔
دونوں فریقوں نے بحیرۂ خزر کے ساحلی ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے، اس آبی خطے کے ماحول کے تحفظ اور خطے کے ممالک کے مفادات کے مطابق مشترکہ روابط کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔
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