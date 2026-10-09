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9 اکتوبر، 2026، 7:34 PM

ایران_ترکمانستان کے صدور کی ملاقات

ایران_ترکمانستان کے صدور کی ملاقات

اسلامی جمہوریہ ایران اور ترکمانستان کے صدور نے ترکمانستان میں دولتِ مشترکہ کے رکن ممالک کے سربراہان اجلاس اور بحیرۂ خزر سے متعلق ماحولیاتی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمداف نے دولتِ مشترکہ کے رکن ممالک کے سربراہان کے اجلاس اور بحیرۂ خزر سے متعلق ماحولیاتی اجلاس کے موقع پر ملاقات اور تبادلۂ خیال کیا۔

اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کی تازہ ترین صورتِ حال کا جائزہ لیتے ہوئے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی سمیت مختلف شعبوں میں تہران اور عشق آباد کے تعلقات کو فروغ دینے اور مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔

ایران_ترکمانستان کے صدور نے مشترکہ تعاون کی سطح کو بہتر بنانے کے لیے موجود وسیع امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، طے پانے والے منصوبوں پر عمل درآمد کی پیروی اور اس عمل کو تیز کرنے، نیز دوطرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے باہمی مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔

اس ملاقات میں علاقائی تعاون اور بحیرۂ خزر سے متعلق امور بھی زیرِ بحث آئے۔

دونوں فریقوں نے بحیرۂ خزر کے ساحلی ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے، اس آبی خطے کے ماحول کے تحفظ اور خطے کے ممالک کے مفادات کے مطابق مشترکہ روابط کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔

News ID 1941990

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