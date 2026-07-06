شہید امام خامنہ ای کی تشییع کے موقع پر عراق کے 10 صوبوں میں عام تعطیل کا اعلان

مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق، شہید امت امام خامنہ ای کی بدھ کے روز عراق کے مقدس شہروں میں تشییع جنازہ کی جائے گی۔ کئی ملین عوام کی شرکت کے پیش نظر عراق کے کئی صوبوں میں انتظامیہ نے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق بغداد، نجف اشرف، کربلا، بابل، ذی قار، بصرہ، میسان، واسط، مثنیٰ اور دیوانیہ صوبوں نے اعلان کیا ہے کہ شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نجف اور کربلا میں ہونے والی تشییع جنازہ کے پیش نظر بدھ کے روز عام تعطیل ہوگی۔
اس سلسلے میں کربلا صوبائی کونسل کے سربراہ قاسم علی الیساری نے کہا کہ صوبے میں شہید رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ ای کے جسد مطہر کے استقبال کے لیے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔
اس سے قبل نجف صوبے میں شعبہ شعائر اور زائرین کے ڈائریکٹر حیدر کبون نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے 60 سے زائد مواکب نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے۔
دوسری جانب عراق کے مختلف قبائل اور مذہبی برادریوں نے بھی بیانات جاری کرتے ہوئے مقدس نجف اور مقدس کربلا میں بدھ کے روز منعقد ہونے والی شہید رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع میں بھرپور شرکت کی اپیل کی تھی۔
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