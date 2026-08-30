جوہری حملے کی دھمکی، ٹرمپ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، امریکی اینکر کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، معروف امریکی صحافی اور فاکس نیوز کے سابق میزبان ٹکر کارلسن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق بیانات پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں عہدے سے فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، ٹکر کارلسن نے ایک نیوز پروگرام میں کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بات کرنا ایک ایسی سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
انہوں نے کہا کہ جو بھی عہدیدار جوہری ہتھیاروں کے پہلے استعمال کی بات کرے، وہ قیادت کرنے کا اپنا حق کھو دیتا ہے اور اسے فوری طور پر عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔
رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل میں دعوی کیا تھا کہ اگر ایران ان کی مقرر کردہ مدت تک امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر نہ پہنچا تو ایک پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی۔
تاہم عوامی دباؤ کے بعد اپریل کے اواخر میں ٹرمپ نے واضح طور پر ایران کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن کو ایسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں اور کسی کو بھی جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرنے چاہییں۔
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