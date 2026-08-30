مکہ معاہدہ؛ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کا پہلا اجلاس، کل ترکیہ میں ہوگا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مشترکہ دفاعی معاہدۂ مکہ کے تحت قائم ہونے والی سیاسی و دفاعی اسٹریٹجک کمیٹی کا پہلا اجلاس پیر کے روز استنبول میں ہوگا۔
ترکی کی وزارتِ خارجہ کے ذرائع کے مطابق، توقع ہے کہ اس اجلاس میں وزیرِ خارجہ حاکان فیدان، وزیرِ دفاع یاشار گولر اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق بایراکتار اوغلو شرکت کریں گے۔
پاکستان کی جانب سے وزیرِ خارجہ محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیرِ دفاع خواجہ محمد آصف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے وزیرِ خارجہ فیصل بن فرحان، وزیرِ دفاع خالد بن سلمان اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی شرکت متوقع ہے۔
اس کمیٹی میں ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ و دفاع اور تینوں ممالک کی مسلح افواج کے سربراہان شامل ہیں۔ کمیٹی کا مقصد معاہدۂ مکہ کے تحت ہونے والی مشترکہ دفاعی سرگرمیوں کے لیے اسٹریٹجک سمت کا تعین کرنا ہے۔
توقع ہے کہ اجلاس میں بین الاقوامی سلامتی سے متعلق امور کے ساتھ ساتھ دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور تینوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان باہمی تعاون اور ہم آہنگی کو مزید بہتر بنانے کی کوششوں پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
شرکاء دفاعی صنعت میں تعاون، بالخصوص مشترکہ پیداوار، تحقیق و ترقی اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے پر بھی بات کریں گے۔
اجلاس میں کمیٹی کے تحت مشترکہ سرگرمیوں کے مختلف شعبوں کی رہنمائی کے لیے سیکریٹریٹ کے ڈھانچے اور دیگر متعلقہ انتظامی طریقۂ کار کو بھی حتمی شکل دیے جانے کی توقع ہے۔
اس کے علاوہ آئندہ عرصے میں کیے جانے والے اقدامات کے لیے ایک روڈ میپ بھی مرتب کیا جائے گا۔
توقع ہے کہ یہ اجلاس اس عزم کا اعادہ کرنے کا موقع فراہم کرے گا کہ مکہ دفاعی معاہدہ ان تمام ممالک کے لیے اہم مواقع فراہم کرتا ہے جو خطے میں سلامتی، امن اور استحکام کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، مشترکہ سلامتی کے فریم ورک کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنے کے خواہاں ہیں اور تنازعات کے بجائے امن و خوشحالی کو ترجیح دیتے ہیں۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے یہ معاہدہ 7 اگست کو مکہ مکرمہ میں دستخط کرکے طے کیا تھا۔
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