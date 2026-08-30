تیسری مسلط کردہ جنگ میں 7,250 سے زائد افراد کو زندہ بچایا گیا، ہلال احمر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پیرحسین کولیوند نے شہدائے حکومت کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان ایام کا پیغمبرِ اکرم اور امام جعفر صادقؑ کی ولادتِ باسعادت کے ساتھ ایک ہی وقت میں آنا، خدمت، ذمہ داری اور رحمت جیسے تین اہم مفاہیم کی یاد دہانی کرواتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ شہید رجائی اور شہید باہنر نے ہمیں سکھایا کہ ذمہ داری کا دورانیہ مختصر ہو سکتا ہے، لیکن خدمت، دیانت داری، عوام سے وابستگی اور ایثار کے ذریعے انسان ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہ سکتا ہے۔
ایرانی ہلالِ احمر کے سربراہ نے حالیہ حادثات اور جنگ کے دوران امدادی کارکنوں کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 40 روزہ جنگ کے دوران 7,250 سے زائد افراد کو ملبے تلے سے زندہ نکالا گیا۔ امدادی کارکنان صرف لوگوں کو بچانے تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ شہداء کی تلاش اور ان کے جسدِ خاکی کی منتقلی میں بھی حصہ لیا۔
پیر حسین نے مزید کہا کہ بہت سے حادثات میں ہلالِ احمر کے امدادی کارکن چار منٹ سے بھی کم وقت میں جائے حادثہ پر پہنچ جاتے تھے اور انتہائی مشکل حالات میں، حتیٰ کہ بمباری اور میزائل حملوں کے دوران بھی، انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔
کولیوند نے ہلالِ احمر کے نوجوان امدادی کارکنوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان نوجوانوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ہونے کے باوجود بلا خوف میدان میں قدم رکھا اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔
ایرانی ہلالِ احمر کے سربراہ نے بین الاقوامی سطح پر اس ادارے کی ذمہ داریوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انسانی ہمدردی کی غیر جانب داری کا مطلب بے حسی نہیں ہے۔ ہلالِ احمر جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتا۔
انہوں نے جنگ کے متاثرین کے حقوق کے دفاع کے لیے ہلالِ احمر کی جانب سے جاری بین الاقوامی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ طبی مراکز، امدادی مراکز اور انسانی بنیادوں پر قائم بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات سے متعلق دستاویزات بین الاقوامی اداروں کو فراہم کر دی گئی ہیں اور اس معاملے میں مطالبات کا سلسلہ جاری رہے گا۔
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