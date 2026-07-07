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7 جولائی، 2026، 4:34 AM

عمار حکیم کی عراقی عوام سے رہبر شہید کی تشییع میں بھرپور شرکت کی اپیل

عمار حکیم کی عراقی عوام سے رہبر شہید کی تشییع میں بھرپور شرکت کی اپیل

عراق کے رہنما سید عمار حکیم نے کہا ہے کہ رہبر شہید کی تشییع میں عراقی عوام کی بھرپور شرکت ایران اور عراق کے درمیان یکجہتی، وفاداری اور گہرے برادرانہ تعلقات کا واضح پیغام ہوگی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی حکمت ملی تحریک کے سربراہ سید عمار حکیم نے عراقی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ رہبر شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی تشییع جنازہ میں بھرپور انداز میں شرکت کریں۔

حکمت ملی عراق کے جاری کردہ بیان کے مطابق سید عمار حکیم نے کہا کہ اس عظیم اجتماع میں عراقی عوام کی وسیع شرکت دونوں برادر ممالک ایران اور عراق کے درمیان اتحاد، وفاداری اور گہرے تعلقات کی علامت ہوگی۔

انہوں نے زور دیا کہ رہبر شہید کی تشییع میں بھرپور شرکت نہ صرف شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ذریعہ ہوگی بلکہ یہ دونوں اقوام کے درمیان مضبوط رشتے اور مشترکہ اقدار کا بھی واضح اظہار ثابت ہوگی۔

News ID 1940172

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