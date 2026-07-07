عمار حکیم کی عراقی عوام سے رہبر شہید کی تشییع میں بھرپور شرکت کی اپیل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی حکمت ملی تحریک کے سربراہ سید عمار حکیم نے عراقی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ رہبر شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی تشییع جنازہ میں بھرپور انداز میں شرکت کریں۔
حکمت ملی عراق کے جاری کردہ بیان کے مطابق سید عمار حکیم نے کہا کہ اس عظیم اجتماع میں عراقی عوام کی وسیع شرکت دونوں برادر ممالک ایران اور عراق کے درمیان اتحاد، وفاداری اور گہرے تعلقات کی علامت ہوگی۔
انہوں نے زور دیا کہ رہبر شہید کی تشییع میں بھرپور شرکت نہ صرف شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ذریعہ ہوگی بلکہ یہ دونوں اقوام کے درمیان مضبوط رشتے اور مشترکہ اقدار کا بھی واضح اظہار ثابت ہوگی۔
آپ کا تبصرہ