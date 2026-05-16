فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کی کاروائیاں جرائم کے مترادف ہیں، ایران

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کے حقِ خود ارادیت کی حمایت کرتے ہوئے عالمی برادری کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی کو روکنے، اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور جرائم میں صہیونیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کرے۔
تفصیلات کے مطابق یوم نکبت کی مناسبت سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اٹھہتر سال قبل فلسطین کی تاریخی سرزمین پر صہیونی حکومت کے قیام کے اعلان کے ساتھ ایک سنگین انسانی اور اخلاقی سانحہ رونما ہوا جسے "یومِ نکبت" کہا جاتا ہے، اور جس کے اثرات آج بھی مغربی ایشیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔
وزارت خارجہ کے مطابق یومِ نکبت انسانیت کے دشمن عناصر کی اس سازش کی یاد دلاتا ہے جس کے نتیجے میں خطے میں مسلسل عدم استحکام پیدا ہوا اور قانون شکنی اور جرائم کو معمول بنانے کی کوشش کی گئی۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ آٹھ دہائیوں کے دوران بین الاقوامی قوانین کی بدترین خلاف ورزیاں صہیونی قابضین کی جانب سے کی گئیں اور انہیں امریکا، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا اور بعض دیگر یورپی ممالک کی حمایت حاصل رہی۔
ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق حالیہ برسوں میں فلسطین کے خلاف کارروائیاں ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں اور قابض حکومت نے امریکا اور اپنے مغربی حامیوں کی جانب سے فراہم کیے گئے مہلک ہتھیاروں کے ذریعے فلسطینیوں کے خلاف شدید حملے کیے ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ ان اقدامات کے باعث بین الاقوامی عدالتیں صہیونی حکام کے خلاف کارروائی کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم امریکا کے غیر قانونی دباؤ کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مکمل طور پر پورے نہیں ہو پا رہے۔
ایران نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے اس بنیادی حق کی حمایت کرتا ہے کہ وہ قبضے اور نسلی امتیاز کے خلاف مزاحمت کریں۔ بیان میں غزہ اور مغربی کنارے کے عوام کی جبری بے دخلی کے کسی بھی منصوبے کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا۔
وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اپنے مؤقف کا اعادہ کیا کہ فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین پر واپس آنے کا حق حاصل ہے اور ایک آزاد و متحد فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، فلسطینی عوام کا جائز حق ہے۔
