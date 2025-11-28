دشمن نے کوئی غلطی کی تو سخت اور دندان شکن جواب دیا جائے گا، وزیر دفاع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصرزادہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آج دفاعی لحاظ سے پہلے سے کہیں زیادہ تیار اور مضبوط ہے، اور کسی بھی ممکنہ خطرے یا مخاصمت آمیز اقدام کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔
انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہم دشمن کی حرکات کو مسلسل اور گہری نظر سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اصل اہمیت مسلح افواج کی مکمل آمادگی کی ہے۔ آج ہم پوری طاقت اور معلوماتی برتری کے ساتھ ہر طرح کے خطرے کا نہ صرف جواب دینے کے لیے تیار ہیں بلکہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ردعمل کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے جون میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے خلاف 12 روزہ جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران ایران نے اپنی عسکری صلاحیتوں کا صرف ایک حصہ ظاہر کیا تھا۔ ہم نے اپنی تمام دفاعی طاقت بروئے کار نہیں لائی۔
وزیر دفاع نے انتباہ کیا کہ اگر دشمن غلط اندازہ لگاتے ہوئے اسلامی جمہوریہ کے خلاف کسی بھی قسم کی حرکت کرے تو اسے فوری، پشیمان کن اور سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
