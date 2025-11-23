ایران؛ ریورس انجینئرنگ کا بادشاہ، فلوٹنگ آئل ٹرانسفر ہوز بنانے والا پانچواں ملک بن گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صدارتی معاونت برائے علم و ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے تیل کی منتقلی کے لیے Floating Oil Transfer Hose تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔
تہران ربڑ کمپوننٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کے فنی ڈائریکٹر مرادخانی نے بتایا کہ چار یونٹ تیار کر کے آف شور آئل کمپنی آف ایران کو فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ جدید ہوز تین سال سے جہاز کوروش پر عملی خدمت میں ہے اور اس کی کارکردگی کو مثبت اور قابلِ اعتماد قرار دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس ہوز کے تمام ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں اور ایرانی نمونہ معیار کے لحاظ سے غیر ملکی مصنوعات کے برابر ہے۔ عملیاتی استعمال میں بھی اس نے کامیاب کارکردگی دکھائی ہے۔
یہ ہوز سمندر میں تیرتا رہتا ہے، اس کا استعمال تیل بردار جہازوں کو ساحلی تنصیبات سے جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر آپریشن میں تقریباً ایک سے دو ملین بیرل خام تیل ۳۰ یونٹوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد فلنج الگ کر کے حفاظتی کور نصب کیا جاتا ہے تاکہ ہوز پانی میں تیرتا رہے اور دوبارہ استعمال کے لیے تیار ہو۔
مرادخانی نے کہا کہ سمندر میں ہوز کو مسلسل تیرتا رکھنا ایک بڑا انجینئرنگ چیلنج ہے اور ہر ملک اس کی تیاری کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعض ممالک کے تیار کردہ ہوز کچھ عرصے بعد ڈوب جاتے ہیں، لیکن ایرانی ہوز گزشتہ چار سال سے مسلسل خدمت میں ہے اور بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت آف شور آئل کمپنی اور آئل ٹرمینلز کمپنی کے ساتھ بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے بات چیت جاری ہے تاکہ اس قسم کے ہوز کی درآمد مکمل طور پر بند ہو جائے۔ ماضی میں یہ ہوز جاپان اور اٹلی سے درآمد کیے جاتے تھے، لیکن پابندیوں کے بعد درآمد ممکن نہ رہی۔
مرادخانی نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے اور پہلی پیداوار کا منصوبہ کے تحت ملکی بنائی گئی ہے۔ اس منصوبے کا بجٹ صدارتی معاونت برائے علم و ٹیکنالوجی نے فراہم کیا۔
آف شور آئل کمپنی کے ساتھ تعاون ۲۰۲۱ میں شروع ہوا۔ دو سال تحقیق اور آزمائش کے بعد، ۲۰۲۳ میں پہلا ایرانی ہوز جزیرہ کیش کے آپریشنل زون میں بھیجا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی نے ۲۰۱۶ سے تحقیق شروع کی تاکہ ایسا ہوز تیار کیا جا سکے جو تیل کی مصنوعات اور سخت سمندری موسمی حالات کے خلاف مزاحمت رکھتا ہو۔
یہ کمپنی ۵۰ سالہ تجربے اور جدید لیبارٹری کی بدولت ربڑ مواد کے تمام ضروری ٹیسٹ اندرونِ ملک انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس اسٹریٹجک مصنوعات کی قومی سطح پر پیداوار کے لیے مکمل آمادگی ظاہر کی ہے۔
