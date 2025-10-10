قابض اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، کاببینہ میں جنگ بندی معاہدہ منظور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی وزیراعظم بنیامین نتانیاهو کے دفتر کے مطابق اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور اسیران کی رہائی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔
عبرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق، کابینہ کی منظوری کے بعد غزہ میں جنگ بندی باقاعدہ طور پر نافذ ہوگئی ہے اور اسرائیلی حملے روک دیے گئے ہیں۔
واضح رہے کہ کابینہ کا یہ اجلاس جمعرات کو جنگ بندی معاہدے پر غور کے لیے ہنگامی طور پر بلایا گیا تھا۔ اجلاس سے قبل اسرائیلی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید حملے کیے، جن میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔
یاد رہے کہ جنگ بندی کا یہ معاہدہ جمعرات کی دوپہر مصر کے شہر شرم الشیخ میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پایا تھا۔
