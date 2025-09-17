امریکہ کے ساتھ بالواسطہ رابطے ہورہے ہیں، ایرانی ترجمان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کی خاتون ترجمان مہاجرانی نے کہا کہ ماضی سے آج تک ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔
مہاجرانی نے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے دوحہ دورے کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس اور ملاقاتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران ایران خوف کی فضا بدلنے کے آثار دیکھے گئے۔
انہوں نے کہا کہ صہیونی رژیم کی حرص و طمع کی کوئی حد نہیں ہے۔ حالیہ قطر پر حملے کے بعد دنیا اسلام کو اپنے بنیادی مسائل پر نظرثانی کا موقع ملا ہے۔
آپ کا تبصرہ