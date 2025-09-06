  1. دنیا
آئی اے ای اے، ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی

ایران نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے کے آئندہ اجلاس میں ایک قرارداد جمع کی جائے گی جس میں جوہری تنصیبات پر حملے کو ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی جوہری ایجنسی کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کرے گا، جس میں ایٹمی تنصیبات پر کسی بھی قسم کے حملے کو غیرقابل قبول قرار دیا جائے گا۔

ایران کے ذرائع کے مطابق قرارداد کا مقصد عالمی سطح پر ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنانا اور کسی بھی جارحانہ کارروائی کے خلاف واضح موقف اپنانا ہے۔

روسی سفیر اور ویانا میں مستقل نمائندے میخائیل اولیانوف نے بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بعض مبصرین اجلاس اور ایجنسی کے دیگر اداروں کے فرق کو نہیں سمجھتے، حالانکہ ایران یہ قرارداد اجلاس میں پیش کرے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ مبصرین کو بحث میں شامل ہونے سے پہلے بہتر تیاری کرنی چاہیے تاکہ تضاد اور غلط فہمی سے بچا جاسکے۔

