صہیونیوں کو تاریخی سبق سکھائیں گے، یمنی رہنما

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مهدی المشاط نے صہیونی حکومت کے حملوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے بینتیجہ تھے اور آئندہ بھی بینتیجہ رہیں گے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ ہم صہیونیوں کو ایسا سبق دیں گے جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔
المشاط نے مزید کہا کہ صہیونی قیادت اپنے عوام کو جھوٹی خبریں دیتی ہے، جبکہ نتن یاہو اپنی جنایتکارانہ پالیسیوں سے اسرائیل کو زوال کی طرف دھکیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ جنایتکار حکومت موجود ہے، خطے میں امن اور سکون برقرار نہیں ہوگا۔
انہوں نے اسرائیل کو خطے کا اصل مسئلہ قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ تمام لوگوں کو متحد ہوکر اس کینسر کے پھوڑے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔
نتن یاہو کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے المشاط نے کہا کہ تم نے ان لوگوں سے مقابلہ شروع کیا ہے جن کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔
واضح رہے کہ صہیونی ذرائع نے دعوی کیا ہے کہ آج کے حملوں میں یمن کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور آرمی چیف شہید ہوئے ہیں۔
