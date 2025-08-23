نتن یاہو کابینہ جنگ کے سہارے قائم ہے، مبصرین

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی فوجی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی کابینہ صرف غزہ میں جاری جنگ کے سہارے قائم ہے اور اگر یہ جنگ نہ ہو تو حکومت بکھر جائے گی۔
عبرانی روزنامہ معاریو نے اسرائیلی فوجی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ نتن یاہو کسی بھی صورت آپریشن گدعون چیرئٹس آپریشن کو روکنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کارروائی ہر حال میں اس کے آخری مرحلے تک پہنچائی جائے گی۔
ذرائع کے مطابق نتن یاہو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر وہ جنگ کو جاری نہ رکھیں تو کابینہ برقرار نہیں رہ سکے گی اور حکومت اندر سے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجائے گی۔
تخمینوں کے مطابق یہ آپریشن کئی ماہ تک طول پکڑ سکتا ہے اور اس کے لیے مزید ریزرو فوجیوں کو بھی طلب کرنا پڑے گا۔
