ایرانی قومی کھلاڑی ایف آئی بی اے ایشیا کپ 2025 کی آل اسٹار فائیو میں شامل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی باسکٹ بال ٹیم کے پوائنٹ گارڈ سینا واحدی کو ایف آئی بی اے ایشیا کپ 2025 کی آل اسٹار فائیو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔
آسٹریلیا کے جیلن گیلووے شاندار کھیل پیش کرنے پر ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی (MVP) قرار پائے۔ آل اسٹار فائیو میں ان کے ساتھ ان جیک مک وے، چین کے کھلاڑی ہو جِن کیو اور وانگ جون جیے جبکہ ایران کے سینا واحدی شامل ہیں۔
ایف آئی بی اے ایشیا کپ میں آسٹریلیا نے مسلسل تیسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا اور تاریخ میں یہ کارنامہ انجام دینے والی دوسری ٹیم بن گئی۔
ایران نے اتوار کے روز کانسی کے تمغے کے لیے کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ کو 73-79 کے اسکور سے شکست دی۔
