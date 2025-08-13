ایرانی سیکورٹی کونسل کے سربراہ لبنان پہنچ گئے، بیروت میں پرتپاک استقبال+ ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی بدھ کی صبح بیروت پہنچے جہاں وہ لبنانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔
تفصیلات کے مطابق رہبر معظم انقلاب اسلامی کے اعلیٰ مشیر خطے کے دورے کے دوسرے مرحلے پر لبنان آئے ہیں۔
اس سے قبل لاریجانی نے عراق کا دورہ کیا اور تہران اور بغداد کے درمیان سکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی فرد یا ملک ایران یا عراق کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس طرح دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔
انہوں نے اس معاہدے کو خطے میں وسیع تر سکیورٹی تعاون کے لیے ایک ماڈل قرار دیا، جس کا مقصد خطے کے تمام ممالک کو طاقتور اور محفوظ بنانا ہے۔
آپ کا تبصرہ