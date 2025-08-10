لندن میں صہیونی دشمن مظاہرہ، غزہ کی قحط کو روکنے کا مطالبہ+ ویڈیو،تصاویر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ میں جاری صہیونی مظالم اور نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ میں صہیونی حکومت مخالف مظاہرے کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکاء نے غزہ میں جاری نسل کشی کے مرکزی ذمہ دار اور جنگی مجرم نتن یاہو کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔
مظاہرہ رسل اسکوائر سے شروع ہو کر ڈاؤننگ اسٹریٹ، برطانوی وزیراعظم کے دفتر اور برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔
مظاہرین نے حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ نتن یاہو کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے کر قانونی کارروائی کرے۔
اس موقع پر لوگوں نے مختلف نعرے لگائے اور ایسے بینرز اٹھائے جن پر غزہ میں جاری انسانی بحران کے خاتمے اور غزہ کی محاصرے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔
مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل کی سیاسی اور عسکری حمایت کو بھی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔
