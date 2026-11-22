مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سریع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے 71 فضائی اور میزائل حملوں کے ذریعے ملک کے شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے بتایا کہ ان حملوں میں البیضاء، عمران، حجہ، صعدہ، لحج، تعز، الجوف اور مأرب کے صوبوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات پیش آئے۔
یہ حملے خمیس مشیط اور طائف کے فضائی اڈوں سے اڑنے والے ایف 15 اور ٹائفون جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے، جبکہ جیزان کی جانب سے میزائل حملے بھی کیے گئے۔
جنرل یحییٰ سریع نے اپنے بیان کے آخر میں مزید کہا کہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کی جانب سے یمن پر فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد، کشیدگی میں اضافے کے آغاز سے اب تک 5 ہزار 500 تک پہنچ چکی ہے۔
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