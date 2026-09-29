امریکہ کی ایران کے خلاف نئی پابندیاں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزارتِ خزانہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
امریکی وزارتِ خزانہ کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ’’اقتصادی اخراج کی کارروائی‘‘ کے تحت امریکی وزارتِ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں کی نگرانی (OFAC) نے مختلف دائرہ اختیار میں 10 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔
بیان کے مطابق، ان افراد اور اداروں نے ایران کی وزارتِ دفاع و مسلح افواج کی معاونت (MODAFL) کے لیے ہتھیار اور ہتھیاروں کے پرزے فراہم کیے ہیں۔ یہ ادارہ ایرانی مسلح افواج کے لیے ہتھیاروں کی تحقیق، تیاری اور فراہمی کا ذمہ دار ہے۔
امریکی وزیرِ خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھی دعویٰ کیا کہ اقتصادی اخراج کی کارروائی کے تحت امریکی وزارتِ خزانہ ایسے افراد اور اداروں کو نشانہ بناتی اور ان کی سرگرمیوں میں خلل ڈالتی رہے گی جو مادی، تکنیکی یا مالی معاونت فراہم کرکے ایران کی دفاعی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔
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