پاکستان کا نئی آبدوز سے اینٹی شپ کروز میزائل فائر کرنے کا کامیاب تجربہ

مہر خبررساں ایجنسی نے ڈان نیوز کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستانی بحریہ نے بحیرہ عرب میں ملک کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز سے اینٹی شپ کروز میزائل کی کامیاب فائرنگ کی ہے۔ یہ بحریہ میں شامل اس نئی آبدوز سے ہتھیاروں کی پہلی فائرنگ ہے۔
پاکستانی مسلح افواج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ کے مطابق، آبدوز ’’پی این ایس ہنگور‘‘ نے اس تجربے کے دوران طویل فاصلے پر مقررہ ہدف کی جانب اینٹی شپ کروز میزائل فائر کیا اور کامیابی سے اسے نشانہ بنایا۔
پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل نوید اشرف نے اس تجربے کا مشاہدہ کیا اور بحری باز deterrence کے قیام کے لیے زیرِآب صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
یہ آبدوز جون 2026 میں کراچی بندرگاہ پہنچی تھی اور ہنگور کلاس کی ان آٹھ آبدوزوں میں پہلی ہے جنہیں پاکستان چین کے ساتھ دفاعی تعاون کے تحت اپنی بحریہ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ آبدوزیں جدید جنگی نظام، جدید سینسرز، فضاء سے آزاد پروپلشن اور خفیہ رہنے کی صلاحیتوں سے لیس ہیں۔
پاکستانی بحریہ کے مطابق، یہ تجربہ آپریشنل کاروائیوں اور اپنی سمندری سرحدوں کے دفاع کی صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا مظہر ہے۔
آپ کا تبصرہ