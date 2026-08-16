امریکی فوجیوں کو پکڑنے یا ہلاک کرنے پر 30 ہزار ڈالر انعام کا اعلان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایرانی شہری کسی امریکی فوجی کو گرفتار کرکے حوالے کرے یا ہلاک کرے تو ایسے ایرانی شخص کی مالی معاونت سے 30 ہزار ڈالر یا 5 ارب ایرانی تومان انعام دیا جائے گا۔
جنرل حاتمی نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا کو قومی دفاع میں عوام کو متحرک کرنے کا اہم ذریعہ قرار دیا اور کہا کہ دشمن کے عزائم اور جنگی واقعات سے عوام کو آگاہ کرنے میں ذرائع ابلاغ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز سے متعلق حالیہ بیان پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دے گا۔ ٹرمپ نے ردعمل سامنے آنے کے بعد اپنے بیان کو مذاق قرار دیا، تاہم ایسے معاملات مذاق نہیں ہوتے۔
ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ ایران نے آٹھ سالہ جنگ، 12 روزہ جنگ، 40 روزہ جنگ اور داعش کے خلاف لڑائی سمیت مختلف محاذوں پر اپنے مخالفین کا مقابلہ کیا اور کامیابیاں حاصل کیں۔
انہوں نے میڈیا جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خود دشمن کے حلقے ایران کی کامیابی کا اعتراف کررہے ہیں۔ یہ کامیابی عوام کی مزاحمت، فوجیوں کی قربانیوں اور ذرائع ابلاغ کی مؤثر کارکردگی کا نتیجہ ہے۔
جنرل حاتمی نے مزید بتایا کہ امریکی فوجیوں کو سزا دینے کے لیے فوج نے ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کسی امریکی جارح فوجی کو گرفتار یا ہلاک کرکے حوالے کرنے والے شخص کو 30 ہزار ڈالر یا 5 ارب تومان انعام دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بہادر ایرانی خاتون یہ کارروائی انجام دیتی ہے تو اسے دوگنا انعام دیا جائے گا۔
ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے مزید کہا کہ امریکی فوجی کو ہلاک کرنے والے شخص کا استعمال شدہ ہتھیار اس کی خریداری کی قیمت سے دوگنی قیمت پر خریدا جائے گا اور اسے نیا ہتھیار دیا جائے گا۔ پرانا ہتھیار ایک مخصوص میوزیم میں محفوظ کیا جائے گا۔
جنرل حاتمی نے خبردار کیا کہ امریکیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایران ہے اور کسی بھی جارحانہ اقدام کی صورت میں انہیں ایسا سبق مل جائے گا جسے تاریخ میں دوسروں کے لیے مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔
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