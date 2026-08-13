عراق میں امریکی فوجی موجودگی کا خاتمہ؛ 30 ستمبر تک مکمل انخلا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک اعلی امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ توقع رکھتا ہے کہ عراق کی سرزمین سے اپنی تمام فوجی موجودگی کے انخلا کا عمل 30 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔
عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد، خطے کے دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ کی مکمل قیادت اور ذمہ داری عراقی سکیورٹی فورسز، پیشمرگہ اور عراقی کردستان کے سکیورٹی اداروں کے سپرد ہوگی۔
اسی سلسلے میں عراق کے وزیراعظم علی فالح الزیدی نے بھی کہا کہ 30 ستمبر عراق میں بین الاقوامی اتحاد کے مشن کے خاتمے کی حتمی اور ناقابل واپسی تاریخ ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ یکم اکتوبر کو عراق میں کوئی بھی غیر ملکی فوج موجود نہیں ہوگی۔
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