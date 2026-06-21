ایران امریکا مذاکرات میں اسرائیل اور حزب اللہ کا معاملہ بھی شامل؛ ہنگامی اجلاس متوقع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سوئٹزرلینڈ میں جاری ایران اور امریکا کے مذاکرات میں اسرائیل اور حزب اللہ سے متعلق معاملات بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔
امریکی نشریاتی ادارے اے بی سی نیوز نے ایک نامعلوم سفارت کار کے حوالے سے دعوی کیا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ اور خطے کی صورتحال پر غور کے لیے ایک ہنگامی اجلاس مذاکراتی ایجنڈے کا حصہ بن گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ابھی تک اس ہنگامی اجلاس کے انعقاد کے وقت، فریقین کی شرکت کی سطح یا زیرِ بحث آنے والے نکات کے بارے میں کوئی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔
یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے اطلاع دی کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ رہے ہیں تاکہ ایرانی حکام سے بات چیت کی جا سکے۔
دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، جن میں پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شریک ہوں گے۔
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