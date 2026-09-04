میٹھے مشروبات معدے کے کینسر کا خطرہ دوگنا سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک نئی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ شکر سے میٹھے کیے گئے مشروبات صرف دانتوں کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ ان کا باقاعدہ استعمال معدے کے کینسر کے خطرے میں نمایاں اضافے سے بھی منسلک ہو سکتا ہے۔
میڈیسن نیٹ کے مطابق، محققین نے بتایا ہے کہ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ شکر والے مشروبات پینے والے افراد میں معدے کے کینسر کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں تقریباً ڈھائی گنا زیادہ پایا گیا جو ماہ میں ایک مرتبہ سے بھی کم ایسے مشروبات استعمال کرتے تھے۔
امریکی ریاست میساچوسٹس کے بوسٹن میں قائم میساچوسٹس کینسر انسٹی ٹیوٹ کے محقق، معدے کے ماہر اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینڈریو چان نے کہا کہ یہ پہلی تحقیق ہے جس میں شکر سے میٹھے کیے گئے مشروبات کے استعمال اور معدے کے کینسر کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ معدے کا کینسر دنیا بھر میں کینسر سے ہونے والی اموات کی پانچویں بڑی وجہ ہے، تاہم اس بات کے بارے میں معلومات اب بھی محدود ہیں کہ غذائی عادات اس بیماری کے خطرے کو کس حد تک متاثر کرتی ہیں۔
تحقیق کے دوران محققین نے طویل مدتی دو تحقیقی منصوبوں میں شامل ایک لاکھ 12 ہزار سے زائد طبی شعبے سے وابستہ افراد کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا۔
ان مطالعات میں شرکا کی خوراک، طرز زندگی اور صحت سے متعلق تفصیلی معلومات کئی دہائیوں تک جمع کی گئیں۔ طویل عرصے تک جاری رہنے والی نگرانی کے دوران شرکا میں معدے کے کینسر کے 278 کیسز سامنے آئے۔
تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جو افراد روزانہ کم از کم ایک شکر والا مشروب پیتے تھے، ان میں معدے کے کینسر کا خطرہ ماہ میں ایک مرتبہ سے بھی کم ایسا مشروب استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھا۔
محققین کے مطابق شکر سے میٹھے کیے گئے مشروبات میں لیموں پانی، سافٹ ڈرنکس اور اسپورٹس ڈرنکس شامل ہیں۔
تحقیق میں یہ بھی پایا گیا کہ فروکٹوز، جو ان مشروبات میں استعمال ہونے والی اہم مٹھاس فراہم کرنے والی شکر ہے، کا زیادہ استعمال بھی معدے کے کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک تھا۔
تاہم مصنوعی مٹھاس سے تیار کیے گئے مشروبات اور معدے کے کینسر کے خطرے میں اضافے کے درمیان کوئی واضح تعلق نہیں پایا گیا۔
محققین کا کہنا ہے کہ شکر والے مشروبات اور معدے کے کینسر کے درمیان تعلق کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں وزن میں اضافہ، انسولین کے خلاف مزاحمت، ہارمونز میں عدم توازن اور جسم میں سوزش شامل ہیں۔
تاہم محققین کی جانب سے سامنے آنے والے نتائج کسی حتمی وجہ اور اثر کو ثابت نہیں کرتے بلکہ شکر والے مشروبات کے استعمال اور معدے کے کینسر کے خطرے کے درمیان ایک تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
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