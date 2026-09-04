پینٹاگون نے ایران کے خلاف جنگ کا نام تبدیل کر دیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزارت دفاع نے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی کے لیے استعمال ہونے والے نام کو تبدیل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ امریکی فضائیہ کی جانب سے جاری ایک ای میل کے مطابق اب فوجی ادارے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے «آپریشن ایپک فیوری کا نام استعمال نہیں کریں گے۔
امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز کے مطابق اگست میں جاری ہونے والی اس ای میل میں امریکی فوج کے اعلیٰ حکام کو ہدایت دی گئی کہ ایران کے خلاف جاری فوجی سرگرمیوں کے لیے نئے عنوان کا استعمال کیا جائے۔
رپورٹ کے مطابق نام کی تبدیلی کی وجہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ دعویٰ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن ایپک فیوری 5 مئی کو جنگ بندی کے بعد ختم ہو گیا تھا۔
ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران کانگریس کے ساتھ 60 روزہ جنگی اختیارات کی مدت کے معاملے پر اختلافات کے درمیان یہ دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ آپریشن اختتام پذیر ہو چکا ہے۔
امریکی فضائیہ کی 7 اگست کی ای میل میں امریکی فوج کے اعلی سطحی تعلقات عامہ کے حکام کو بتایا گیا کہ آئندہ آپریشن ایپک فیوری کے بجائے یہ عبارت استعمال کی جائے: امریکی سینٹرل کمانڈ کے علاقے میں بیرونی آپریشنز
رپورٹ کے مطابق یہ تبدیلی امریکی فوجی کارروائیوں کے سرکاری نام کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے تاکہ اسے امریکی حکومت کے مؤقف کے مطابق بنایا جا سکے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 جولائی کو امریکی کانگریس کو باضابطہ طور پر اطلاع دی تھی کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ امریکی حکومت کے مطابق اس اقدام سے جنگی اختیارات کے قانون کے تحت ایک نئی 60 روزہ مدت کا آغاز ہوتا ہے۔
اس کے بعد سے ایران اور امریکہ کے درمیان فائرنگ اور فوجی کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے۔
آپ کا تبصرہ