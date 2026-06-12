ایران اور امریکہ کے درمیان عنقریب مفاہمت کا امکان، بلومبرگ کا بڑا دعوی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے دعوی کیا ہے کہ ایران اور امریکہ آئندہ ہفتے ہونے والے گروپ سات کے اجلاس کے موقع پر ایک ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔
بلومبرگ نے اپنے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری رابطوں کے نتیجے میں دونوں ممالک ایک مفاہمتی دستاویز پر اتفاق کے قریب ہیں۔
رپورٹ میں مزید دعوی کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ ممکنہ طور پر آئندہ اتوار کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں دستخط کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔
بلومبرگ کے مطابق یہ دستاویز غالباً حتمی معاہدے کی شکل میں نہیں ہوگی بلکہ ایک یادداشت مفاہمت ہوگی، جو مستقبل میں جامع اور طویل المدتی معاہدے کے لیے بنیاد فراہم کرے گی۔
دوسری جانب امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ اگلے ہفتے کے آغاز میں ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کر سکتے ہیں، جس کے بعد مستقل اور وسیع تر معاہدے کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔
تاہم اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری حکام نے اب تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعوؤں کی تصدیق نہیں کی جن میں انہوں نے جنگ کے خاتمے سے متعلق حتمی معاہدے پر اتفاق ہونے کا اشارہ دیا تھا۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تہران نے اب تک اس معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ یا اتفاق رائے نہیں کیا ہے اور مذاکراتی عمل ابھی جاری ہے۔
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