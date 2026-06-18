صدر پزشکیان اور ٹرمپ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے، معاہدے کی تفصیلات جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تصویر جاری کی ہے۔
امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کے متن پر جمعرات کی علی الصبح ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے۔
رپورٹ کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے مفاہمتی یادداشت پر ڈیجیٹل اور غیرحضوری طریقے سے دستخط کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس میں واقع ورسائے پیلس میں فرانسیسی صدر امانوئل میکرون کی موجودگی میں اس دستاویز پر دستخط کیے۔
اسلام آباد مفاہمت تک پہنچنے والے سفارتی عمل میں پاکستان کے ثالثی کردار کے پیش نظر، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف بھی اس مفاہمتی یادداشت کے متن پر دستخط کریں گے۔
ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوئٹزرلینڈ میں مجوزہ بالمشافہ اجلاس کے بجائے معاہدے پر مجازی دستخط کے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ دونوں ممالک کے صدور کے ذریعے، جسمانی موجودگی کے بغیر، مفاہمتی یادداشت کے متن پر دستخط کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔
بقائی کے مطابق، اس فیصلے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اگر دونوں ممالک کے سربراہان براہِ راست اس معاہدے پر دستخط کریں تو مستقبل میں اس کی خلاف ورزی کی سیاسی قیمت کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔
اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات
اسلامی جمہوری ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے باہمی اور حسنِ نیت کے ساتھ، مورخہ 18 جون 2026 کو درج ذیل امور پر اتفاق کیا:
1. اسلامی جمہوریہ ایران، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور موجودہ جنگ میں ان کے اتحادی، اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے ساتھ تمام محاذوں، بشمول لبنان، میں فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ یا کوئی فوجی کارروائی شروع نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف دھمکی یا طاقت کے استعمال سے اجتناب کریں گے اور لبنان کی علاقائی سالمیت اور خودمختاری کی ضمانت دیں گے۔ جنگ کے مستقل خاتمے سے متعلق حتمی معاہدہ، تمام محاذوں بشمول لبنان میں، اس شق اور اس کی دیگر دفعات کی توثیق کرے گا۔
2. اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں گے۔
3. اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ زیادہ سے زیادہ 60 روز کے اندر، جس میں فریقین کی رضامندی سے توسیع کی جا سکتی ہے، مذاکرات اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے پابند ہوں گے۔
4. اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے فوراً بعد، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی اور ہر قسم کی رکاوٹ یا ممانعت کو ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا اور 30 دن کے اندر بحری ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ اس مدت کے دوران، جہازوں کی آمدورفت اس جنگ سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے قائم ٹریفک کی سطح کے متناسب ہوگی۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس بات کا بھی پابند ہوگا کہ حتمی معاہدے کے 30 دن کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران کے اطرافی دائرے سے اپنی فوجی افواج کو واپس بلائے۔
5. اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ ایران اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ خلیج فارس سے بحیرہ عمان اور بحیرہ عمان سے خلیج فارس تک تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمدورفت کے لیے، صرف 60 دن کے لیے، انتظامات کرے گا۔ تجارتی جہازوں کی آمدورفت فوری طور پر شروع ہوگی اور فنی و عسکری رکاوٹوں کے خاتمے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے بارودی سرنگوں کی صفائی کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے 30 دن کے اندر مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران، سلطنت عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں مستقبل کی انتظامیہ اور بحری خدمات کے تعین کے لیے، قابل اطلاق بین الاقوامی قانون اور آبنائے ہرمز کے ساحلی ممالک کے حاکمانہ حقوق کے مطابق، مذاکرات کرے گا اور خلیج فارس کے دیگر ساحلی ممالک کے ساتھ بھی تبادلۂ خیال کرے گا۔
6. ریاست ہائے متحدہ امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اسلامی جمہوریہ ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر کی فراہمی پر مشتمل، فریقین کے متفقہ ایک حتمی پروگرام تشکیل دینے کا پابند ہوگا۔ اس پروگرام کے نفاذ کا طریقۂ کار حتمی معاہدے کے حصے کے طور پر 60 دن کے اندر طے کیا جائے گا۔ متعلقہ مالی لین دین کے لیے درکار تمام منظوریوں، استثناؤں اور اجازت ناموں کی فراہمی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کرے گا۔
7. ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ہر قسم کی پابندیوں، بشمول اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی قراردادوں اور امریکہ کی تمام یک طرفہ پابندیوں، خواہ وہ بنیادی ہوں یا ثانوی، کو حتمی معاہدے کے حصے کے طور پر ایک متفقہ ٹائم فریم کے مطابق ختم کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ مذکورہ بالا پابندیوں کے خاتمے کے مسئلے کی بنیادی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان امور پر فوری غور و خوض کے لیے مذاکرات میں باہمی اتفاقِ رائے تک پہنچنے کے اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہیں۔
8. اسلامی جمہوریہ ایران دوبارہ اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہ تیار کرے گا اور نہ ہی حاصل کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ ذخیرہ شدہ افزودہ مواد کی حیثیت کو فریقین کے متفقہ طریقۂ کار اور شق 7 میں درج ٹائم فریم کے مطابق، کم از کم مقام پر ہی اسے پتلا (Dilution) کرنے کے طریقے سے، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی نگرانی میں حل کیا جائے گا۔ دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہیں کہ افزودگی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جوہری ضروریات سے متعلق دیگر متفقہ امور پر ایک ایسے اطمینان بخش فریم ورک کے مطابق بات چیت کریں گے جو حتمی معاہدے میں منظور کیا جائے گا۔ حتمی معاہدہ اس شق کی توثیق کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ مذکورہ جوہری امور کی بنیادی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان موضوعات پر فوری غور و خوض کے لیے مذاکرات میں باہمی اتفاقِ رائے حاصل کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہیں۔
9. اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس بات پر متفق ہیں کہ حتمی معاہدے تک موجودہ صورتِ حال برقرار رکھی جائے گی؛ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے جوہری پروگرام میں موجودہ صورتِ حال برقرار رکھے گا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایران کے خلاف کوئی نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور نہ ہی خطے میں مزید فوجی افواج تعینات کرے گا۔
10. ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے فوراً بعد اور پابندیوں کے خاتمے تک، ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور ان کی مشتقات کی برآمدات، اور ان سے متعلق تمام خدمات بشمول بینکاری لین دین، انشورنس، نقل و حمل وغیرہ کے لیے وزارتِ خزانہ کی استثنائی اجازتیں جاری کرنے کا پابند ہوگا۔
11. ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس مفاہمتی یادداشت کے نفاذ کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے محدود یا منجمد فنڈز اور اثاثوں کو مکمل طور پر استعمال کے لیے دستیاب بنانے کا پابند ہوگا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران ان فنڈز کی رہائی کے طریقۂ کار پر مذاکرات کے دوران دوطرفہ طور پر اتفاق کریں گے۔ یہ فنڈز، خواہ اصل کھاتے میں رکھے جائیں یا منتقل کیے جائیں، ان تمام حتمی مستحقین کو ادائیگی کے لیے مکمل طور پر قابلِ استعمال ہوں گے جن کا تعین اسلامی جمہوریہ ایران کے مرکزی بینک کی جانب سے کیا جائے گا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس سلسلے میں تمام ضروری منظوریوں اور اجازت ناموں کے اجرا کا پابند ہوگا۔
12. اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس مفاہمتی یادداشت کے کامیاب نفاذ اور حتمی معاہدے کی آئندہ پابندی کی نگرانی کے لیے ایک انتظامی طریقۂ کار تشکیل دینے پر متفق ہیں۔
13. اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد اور اس کی شقوں 1، 4، 5، 10 اور 11 کے نفاذ کے آغاز اور ان اقدامات کے تسلسل سے مشروط، اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ حتمی معاہدے کے حوالے سے مذاکرات صرف باقی ماندہ شقوں کے بارے میں شروع کریں گے۔
14. حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک لازمی اور پابند قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔
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