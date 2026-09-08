ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اردن کے علاقے الازرق میں واقع موفق السلطی ایئربیس اور شہزادہ حسن ایئربیس ایرانی میزائل حملوں کا نشانہ بنے۔
عرب میڈیا نے اردن کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کی خبر دی ہے۔
رپورٹس کے مطابق امریکی فضائی دفاعی نظام ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہے، جس کے بعد اردنی فضائیہ کے جنگی طیاروں کو فضا میں بھیجا گیا۔
الجزیرہ کے نامہ نگار کے مطابق اردن کے شمالی شہر اربد، دارالحکومت امان اور ملک کے دیگر مشرقی و شمالی علاقوں میں میزائلوں کی روک تھام کی کارروائیاں دیکھی گئیں۔
شامی ٹیلی ویژن نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی میزائل سویدا کی فضائی حدود سے گزر کر اردن کی جانب گئے۔
بعض میڈیا رپورٹس میں بحرین میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔
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