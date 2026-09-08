امریکی جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور بغیر پائلٹ آبدوز "Dive‑LD" کیا ہے؟

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈائیو ایل ڈی امریکی کمپنی اینڈوریل انڈسٹریز کی تیار کردہ ایک بغیر پائلٹ چلنے والی آبدوز ہے۔ اس کا پہلا نمونہ 2025ء میں امریکی بحریہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 5.8 میٹر لمبی اور تقریباً 3 ٹن وزنی ہے۔
ڈائیو ایل ڈی کو سمندر کی گہرائیوں میں طویل عرصے تک بغیر پائلٹ کے موجود رہنے اور از خود کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
ڈائیو ایل ڈی مسلسل 10 دن تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے اور کمپنی کے مطابق یہ 6 ہزار میٹر تک گہرائی میں جا سکتی ہے۔ اس کی ساخت ایسی ہے کہ ضرورت کے مطابق اس پر مختلف نگرانی کے کیمرے، آلات اور دیگر ضروری سامان آسانی سے نصب کیے جا سکتے ہیں۔
اس آبدوز کو پانی کے اندر نگرانی، سمندر کی تہہ کا جائزہ لینے، بارودی سرنگیں تلاش کرنے، سمندری کیبلز اور پائپ لائنوں کی جانچ، دشمن کی آبدوزوں کا سراغ لگانے اور معلومات جمع کرکے منتقل کرنے جیسے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ڈائیو ایل ڈی کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ یہ بغیر پائلٹ کے مسلسل کئی دن تک کام کر سکتی ہے، گہرے پانیوں میں رہ سکتی ہے اور ضرورت کے مطابق اسے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
آپ کا تبصرہ