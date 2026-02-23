ایران۔امریکہ جوہری مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو جنیوا میں ہوگا، عمان کی تصدیق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عمانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے ایران اور امریکا کے درمیان تیسرے دور کے مذاکرات کے وقت اور مقام کی تصدیق کر دی ہے۔
بدر بن حمد البوسعیدی نے، جو ایران اور امریکا کے بالواسطہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں، اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں یہ تصدیق کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکا کے مذاکرات رواں ہفتے جمعرات کو جنیوا میں منعقد ہوں گے اور فریقین معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جانب مثبت پیش رفت کے لیے کوشاں ہیں۔
عمان کی جانب سے اس خبر کی تصدیق ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ ممکن ہے وہ جمعرات کو جنیوا میں امریکی نمائندے اسٹیو ویتکوف سے ملاقات کریں، تاکہ مذاکراتی عمل کی بحالی کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔
