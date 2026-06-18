سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ مذاکرات کی حتمی نشست طے ہوگئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی تفریحی مقام بُرگن اسٹاک میں منعقد ہوں گے۔
سوئس وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے مطابق منصوبہ یہی ہے کہ امریکہ اور ایران، پاکستان اور قطر سمیت دیگر ثالث اور متعلقہ ممالک کے ساتھ مل کر کل بُرگن اسٹاک میں ملاقات کریں گے تاکہ معاہدے پر عملدرآمد سے متعلق ابتدائی مذاکرات کیے جا سکیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اجلاس کے شیڈول یا تفصیلی ایجنڈے کے بارے میں مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں معاہدے پر دستخط کے لیے کوئی براہ راست تقریب منعقد نہیں ہوگی، اور یہ کہ یہ دستخط صدر ٹرمپ اور صدر پزشکیان کے ذریعے کیے جائیں گے۔
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