  1. دنیا
23 مئی، 2026، 10:16 PM

امریکی کانگریس میں ہلچل، تاریخ کے سب سے بڑے جنسی اسکینڈل چھپانے پر ٹرمپ پر سخت تنقید

امریکی کانگریس کی رکن ملیانی اسٹینزبری نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے جنسی اسکینڈل کو چھپا رہے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی کانگریس کی رکن ملیانی اسٹینزبری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے جنسی اسکینڈل کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

انہوں نے اپنے بیان میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی حالیہ گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ وہی شخص ہیں جس نے تاریخ کے بڑے جنسی اسکینڈل کو چھپانے کے لئے امریکہ کو غیر قانونی جنگوں کی طرف لے گئے۔

کانگریس رکن نے مزید کہا کہ حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے اور یہ بات کانگریس کے ایوان نمائندگان کے اندر سے سامنے آ رہی ہے، یہ ہی وائٹ ہاؤس کی اصل تصویر ہے۔

News ID 1939412

