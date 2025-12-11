  1. سياسي
11 دسمبر، 2025، 12:02 PM

خطے میں استحکام کی بڑی کوشش؛ پاک-افغان تنازعے میں ایران کی ثالثی، روس اور چین کی شرکت متوقع

ایران آئندہ ہفتے پاکستان اور افغانستان کے مابین ثالثی کے ایک نئے دور کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اسے دونوں پڑوسیوں کے تنازعے ختم کرنے کی اب تک کی سب سے بڑی سفارتی کوشش قرار دیا جارہا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلام آباد پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، ایران اگلے ہفتے پاکستان اور افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کے درمیان ثالثی کے ایک نئے دور کی میزبانی کے لیے تیاری کر رہا ہے، جسے دونوں پڑوسیوں کے مابین تعطل کو ختم کرنے کی اب تک کی سب سے زیادہ پرعزم سفارتی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق، یہ اہم اجلاس 16 اور 17 دسمبر کو تہران میں منعقد ہوگا۔ یہ اجلاس دوحہ، استنبول اور جدہ میں ہونے والے مذاکرات کے ابتدائی ادوار کے بعد منعقد ہو رہا ہے، جو سبھی کسی بڑی پیش رفت کو فراہم کرنے میں ناکام رہے تھے۔

آئندہ تہران اجلاس کو جو چیز نمایاں بناتی ہے، وہ چین اور روس کی متوقع شرکت ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ خطے کی بڑی طاقتیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو وسیع تر استحکام کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان، سفیر محمد صادق، اسلام آباد کی نمائندگی کریں گے۔

