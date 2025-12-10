شامی دارالحکومت دمشق میں تین زوردار دھماکوں سے خوف و ہراس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، منگل کی رات دارالحکومت دمشق میں المیزہ (Al-Mezzeh) ڈسٹرکٹ کے علاقے میں تین دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تاہم ان دھماکوں کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی۔
شام کے مقامی ذرائع نے اطلاع دی کہ نامعلوم کی طرف سے فائر کئے گئے کئی مارٹر گولے شامی دارالحکومت کے مضافات میں واقع میزہ ایئرپورٹ کے گرد و نواح کے علاقوں میں گرے۔
ذرائع نے کہا کہ نامعلوم افراد کی جانب سے فائر کیے گئے تین مارٹر گولے میزہ ملٹری ایئرپورٹ کے آس پاس کے علاقے سے جا ٹکرائے، جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
شامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، دھماکوں کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔
