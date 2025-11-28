وینزویلا کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے، وزیر دفاع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر پادرینو لوپز نے کہا ہے کہ کراکس کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے کہا کہ وینزویلا کی مسلح افواج ہر اس اقدام کا مقابلہ کریں گی جو عوام یا ملک کی خودمختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ وینزویلا کی فضائیہ اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور جہاں بھی ضرورت پڑی، پوری قوت کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنائے گی۔ انہوں نے دشمن ممالک کو خبردار کیا کہ وینزویلا پر حملہ کرنے یا حملے کی کوشش کرنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ عوام اور مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
ادھر امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ واشنگٹن وینزویلا کے خلاف نئی فوجی کارروائی کے مرحلے کے آغاز کے لیے تیار ہے۔ تاہم بعض امریکی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو سے براہ راست بات چیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق ٹرمپ کا یہ فیصلہ ان کی جارحانہ سفارت کاری میں ایک اہم موڑ ہے اور اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کراکس کے خلاف فوری طور پر براہِ راست فوجی کارروائی کا امکان کم ہے۔
