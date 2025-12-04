ایس سی او ممالک کو انسدادِ دہشت گردی تجربات منتقل کرنے کے لئے تیار ہیں، میجر جنرل پاکپور 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلاب اسلامی (IRGC) کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور نے انسداد دہشتگردی مشق سہند 2025 کے اختتامی مراحل شروع ہونے پر اپنے بیان میں ایران کی انسدادِ دہشت گردی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ سپاہ پاسداران کو اپنے عملی تجربات دیگر ایس سی او رکن ممالک کو منتقل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
ذرائع کے مطابق، پاکپور نے کہا کہ مشق سہند 2025 میں ایس سی او رکن ممالک کے سینئر فوجی حکام، کمانڈروں اور اعلیٰ افسران کی موجودگی تعاون کے عزم اور دہشت گردی کے خلاف اجتماعی ارادے کی عکاسی کرتی ہے۔
ایران کی میزبانی میں منعقدہ سہند 2025 ایک مشترکہ انسدادِ دہشت گردی مشق ہے جس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک شریک ہیں۔
یہ مشق تہران کے مشرقی طاقتوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے فوجی تعاون کو اجاگر کرتی ہے اور خطے میں دہشت گردی کے خلاف متحدہ اور علاقائی نقطۂ نظر قائم کرنے کے ایران کے مقصد کو نمایاں کرتی ہے۔
ایران کی جانب سے ایس سی او رکن ممالک کو سپاہ پاسداران کے تجربات منتقل کرنے کی پیشکش اس بات کی علامت ہے کہ ملک سلامتی کے تعاون کو مضبوط بنانے اور اتحاد کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا خواہاں ہے۔
