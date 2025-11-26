یوم بسیج، حسینیہ امام خمینیؒ میں بسیجیوں کا جم غفیر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یوم تشکیل بسیج مستضعفین کے موقع پر مرکزی تقریب حسینیہ امام خمینیؒ میں منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے آئے ہزاروں بسیجیوں نے شرکت کی۔ تقریب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر انچیف بھی شریک تھے۔
اس موقع پر بسیج آرگنائزیشن کے سربراہ بریگیڈئیر سلیمانی نے کہا کہ بسیج کا ہدف ملک کو ہر میدان میں طاقتور بنانا ہے۔ یہ طاقت صرف فوج یا صحت کے امور تک محدود نہیں بلکہ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت، سماجی خدمات اور میڈیا کے شعبوں میں بھی ملک کی ترقی کے لیے کام آتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بسیج کی سوچ اور فکر مزاحمتی فکر ہے۔ بسیجی ہر اس میدان میں سرگرم ہے جہاں ملک کو خدمت اور قربانی کی ضرورت ہو۔
تقریب میں 12 روزہ جنگ کے حوالے سے چند فعال بسیجیوں نے اپنے تجربات بیان کیے جبکہ جنگی اور قومی ترانے اور ٹیبلو بھی پیش کئے گئے۔
