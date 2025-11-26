  1. دنیا
26 نومبر، 2025، 12:26 PM

روس اور یوکرین سرحدی تنازع حل کرنے پر غور کر رہے ہیں، ٹرمپ

روس اور یوکرین سرحدی تنازع حل کرنے پر غور کر رہے ہیں، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین سرحدی تنازع کے حل کے لیے زمینوں کے تبادلے پر بات کر رہے ہیں۔ 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین سرحدی تنازع کے حل کے لیے علاقوں کے تبادلے پر بات کر رہے ہیں۔

انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ دونوں طرف زمین کے تبادلے اور سرحد کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ٹرمپ نے مزید کہا کہ آپ کسی گھر کے درمیان سے نہیں گزر سکتے، آپ کسی شاہراہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتے۔

انہوں نے اس عمل کو طویل اور پیچیدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یوکرینی تنازع کے حل کے لیے کسی سخت ڈیڈ لائن کا تعین نہیں کیا گیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ میرے لیے ڈیڈ لائن وہی ہے جب یہ معاملہ ختم ہوگا۔ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا جب ان سے 27 نومبر کی ابتدائی ڈیڈ لائن کے بارے میں سوال کیا گیا۔

News ID 1936742

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو