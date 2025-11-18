ایران اور نائجر وزرائے خارجہ کی ٹیلیفونک گفتگو، دوطرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے نائجر کے وزیرِ خارجہ بکاری یاوو سانگارے سے ٹیلیفون پر بات چیت کی، جس میں دوطرفہ تعلقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عراقچی نے افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے ایران کے عزم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور نائجر کے درمیان دوطرفہ سطح پر تعاون بڑھانا اور بین الاقوامی فورمز میں ہم آہنگی اہم ہے۔ انہوں نے نائجر کے وزیرِ خارجہ کو ایران کے دورے کی دعوت بھی دی۔
بکاری یاوو سانگارے نے دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ نائجر ایران کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے لیے تیار ہے اور انہوں نے دعوت کا خیر مقدم کیا۔
رپورٹ کے مطابق، ایران نے حالیہ برسوں میں افریقی ممالک کے ساتھ سفارتی روابط کو وسعت دی ہے تاکہ شراکت داریوں کو متنوع بنایا جا سکے۔ ایران اور نائجر توانائی، تعلیم، زراعت اور کثیرالجہتی تعاون جیسے شعبوں میں تعلقات بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اعلیٰ سطحی دورے اور ٹیلیفونک مشاورت اس تعلقات کا اہم حصہ ہیں۔
