بریکس ممالک میں بڑے معاہدے اور ترقیاتی اقدامات کا اعلان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ٹی وی بریکس نے اطلاع دی ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توقایف نے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اتحاد کی سطح تک بڑھانے کے اعلان نامے پر دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں نے اس دستاویز کو تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا۔
ہندوستان کی وزارتِ خارجہ نے نئے پاسپورٹ خدمات کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جس میں جدید ای-پاسپورٹ اور ڈیجیٹل نظام شامل ہیں تاکہ ملک کے اندر اور بیرونِ ملک پاسپورٹ کے اجرا کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔
روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے بتایا کہ تہران اور ماسکو نے مشترکہ بحری ٹرانسپورٹ کنسورشیم قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد تجارت کو فروغ دینا اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے۔
انڈونیشیا قدرتی آفات کے انتظام کے لیے ایک نیا انتباہی نظام بنا رہا ہے، جس کے تحت جکارتہ اور بالی میں دو کمانڈ مراکز قائم ہوں گے اور ساحلی علاقوں میں جدید بحری ریڈار نصب کیے جائیں گے۔
ایتھوپیا نے حیاتیاتی اہمیت کے حامل ادویات کی پیداوار شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو اس سے پہلے کسی افریقی ملک میں تیار نہیں ہو رہی تھیں۔ اس اقدام سے درآمدی اخراجات 60 سے 80 فیصد تک کم ہو سکتے ہیں۔
چینی سائنسدانوں نے ایک انتہائی مضبوط اور نہایت باریک پالیمر تیار کیا ہے جو بہت زیادہ وزن برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی صنعتی مواد اور جدید استعمالات میں کارآمد ہوگی۔
جنوبی افریقہ کے شہر اِتکوئینی کی بلدیہ نے قدرتی آفات کے انتظام کے لیے ڈرونز، مصنوعی ذہانت اور جغرافیائی معلوماتی نظام کے استعمال کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کا مقصد انتباہی نظام کی درستگی اور ڈیٹا پر مبنی منصوبہ بندی کو بہتر بنانا ہے۔
مصر نے دنیا کا سب سے بڑا کھجور کا باغ بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے تحت 23 لاکھ کھجور کے درخت توشکا اور العوینات کے علاقوں میں لگائے جائیں گے تاکہ پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہو۔
برازیل کے وزیرِ معدنیات و توانائی الکساندر سیلویرا نے اعلان کیا ہے کہ ملک 2035 تک بایو فیول کی پیداوار کو چار گنا بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس منصوبے کو بیلم میں منعقدہ ماحولیاتی اجلاس میں 19 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔
