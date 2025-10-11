مراکش کے 58 شہروں میں غزہ کی فتح کا جشن، 110 چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی گئیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مراکش میں امتِ اسلامی کے امور کی حمایت کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی خوشی میں ملک بھر کے 58 شہروں میں 110 سے زائد مظاہرے منعقد کیے گئے۔
تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ جمعہ کے روز ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور جنگ بندی کے حصول پر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیا۔ مظاہرین کا مرکزی نعرہ “غزہ فتح یاب ہوا” تھا۔
اطلاعات کے مطابق، مظاہروں کا انعقاد تطوان، کازابلانکا، تازا اور انزکان سمیت کئی شہروں میں کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق، مراکش کے علاوہ یمن اور موریتانیہ سمیت متعدد عرب ممالک میں بھی اسرائیلی نسل کشی کے خاتمے اور دو سالہ جنگ کے اختتام پر عوام نے ریلیاں اور جشن منایا۔
واضح رہے کہ غزہ میں طے پانے والا جنگ بندی معاہدہ دو سالہ خونریز جنگ کے خاتمے کا باعث بنا ہے، جس کا علاقائی اور عالمی سطح پر بھرپور خیرمقدم کیا جا رہا ہے۔
