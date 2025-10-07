شام میں خانہ جنگی کے درمیان ترکی کی ممکنہ عسکری مداخلت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ترک اخبار ترکیہ نے رپورٹ دی ہے کہ ترکی کی مسلح افواج ممکنہ طور پر شامی کردوں اور جولانی کے حمایت یافتہ عناصر کے درمیان جاری جھڑپوں میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ یہ کارروائی جولانی کے رژیم کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔
ذرائع کے مطابق گزشتہ شب حلب کے علاقوں الشیخ مقصود اور الاشرفیہ میں مسلح جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ قسد نے دعویٰ کیا کہ ان کے اہلکار اس وقت حلب میں موجود نہیں ہیں، جبکہ جولانی کے رژیم نے کہا کہ قسد کے اہلکاروں نے رہائشی علاقوں پر گولہ باری کی۔
فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر قسد کی فورسز شامی فوج میں ضم نہ کی گئیں تو ترک مسلح افواج مجبور ہو کر مداخلت کریں گی، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔
آپ کا تبصرہ