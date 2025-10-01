ٹرمپ کے منصوبے میں تبدیلی پر سعودی عرب، مصر، اردن اور ترکی نتانیاہو پر برہم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب، مصر، اردن اور ترکی نے قابض اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتانیاہو کے اقدام پر شدید غصہ اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے میں اہم تبدیلیاں کی ہیں۔
ذرائع کے مطابق، نتانیاہو کی جانب سے پیش کردہ منصوبہ حماس کو دیے گئے سابقہ ورژن سے بنیادی اختلافات رکھتا ہے، جبکہ امریکہ نے اس منصوبے کے پرانے ورژن پر ان چار ممالک سے پہلے ہی اتفاق کیا ہوا تھا۔ آخری لمحات میں نتانیاہو نے اس منصوبے کو اسرائیل کی حمایت میں ایک دستاویز میں تبدیل کر دیا۔
چھ گھنٹے طویل بند کمرے کے اجلاس میں، جس میں نتانیاہو کے علاوہ وٹیکاف اور کوشنر بھی شریک تھے، اسرائیلی وزیراعظم نے خاص طور پر شرائط اور وقت کی حد کے جدول میں تبدیلیاں کیں جو غزہ سے فوجیوں کے انخلا سے متعلق ہیں۔
ٹرمپ کے منصوبے کے حتمی ورژن میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا انخلا براہِ راست حماس کے ہتھیار ڈالنے کے عمل سے مشروط ہوگا اور تل ابیب کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس عمل کو روک سکے۔ قطر نے کوشش کی کہ اس منصوبے کے منگل کے دن منظرعام پر آنے کو روکا جائے، لیکن وائٹ ہاؤس نے اس معاملے پر اصرار کیا۔
