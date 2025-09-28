عراق سے امریکی فوج کی واپسی کے دعوے بے بنیاد ہیں، عراقی رکن پارلیمنٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یوسف الکلابی، عراقی پارلیمنٹ کے رکن نے کہا کہ عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹس جھوٹ اور فریب کاری پر مبنی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنے موجودہ اڈوں میں فوجی موجودگی کو مضبوط کر رہا ہے۔ واشنگٹن جھوٹے رپورٹس کے ذریعے عراق سے خیالی انخلاء کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی فورسز کی تعداد بڑھا رہا ہے۔
الکلابی نے کہا کہ امریکی فوجی آسانی سے شام اور عراق کے درمیان آ جا سکتے ہیں، اور حکومت کو اس ملک کی خودمختاری کی خلاف ورزی پر کارروائی کرنی چاہیے۔
یاد رہے کہ شمالی عراق میں واقع حریر اڈے میں حال ہی میں قطر سے عراق کے لیے فوجی ساز و سامان کی منتقلی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔
